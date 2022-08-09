Şilili turistin babası ölmeden önce Kuran istemiş

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam olan babası İbrahim Taşdemir, İzmir Selçuk ilçesinde görev yapıyor. Taşdemir'in İsa Bey Camii'nde dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçileri ağırlaması büyük ilgi görüyor. Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor. Turistlere 20 farklı dilde hazırlanmış notlardan uygun olanını seçip Kuran mealinden hediye ediyor. Turistlerle kurduğu diyalog ile sosyal medyada videosu viral olan evli ve 4 çocuk babası 37 yıllık imam Taşdemir, 4 yıl yurtdışında görev yaptığı sırada İngilizce öğrendiğini anlattı. 6 yıl önce yaşadığı bir olay sonrası ise turistlere İslam'ı anlatmaya başladığını belirten Taşdemir, şunları söyledi:6 yıl evvel Şilili turist bir çift geldi. İspanyolca Kuran-ı Kerim hediye ettim. O anda kadın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de çok şaşırdım. Acaba benim söylediğim bir şeyi mi yanlış anladı dedim. Daha sonra "Çok affedersiniz. Babam 10 gün önce öldü. Vefat etmeden önce Kuran-ı Kerim istedi. Keşke Kuran-ı Kerim elimizde olsaydı da ona verseydik. O yüzden ağlıyorum" dedi. Başsağlığı diledim ve üzüntüsünü paylaştım. Babası Müslüman değilmiş. Kuran-ı Kerim bulamamışlar. İnternetteki yazıcıdan birkaç sayfa Kuran çıktısı alıp onu vermişler. Babası o şekilde ölmüş.Her gelen yabancı misafire İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Kuran hediye ediyoruz ve arasına davet mektubu koyuyoruz. Davet mektubunun son sayfasında telefon numaram yer alıyor. "Sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz" diyorum.Bir Alman kadın turist de camide kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bazen grupla gelen turistlere abdest almayı gösteriyoruz. Bazılarını abdest, bazılarını ezan sesi, bazılarını Kuran etkiliyor.