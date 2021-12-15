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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Silivri Belediyesi’nden 10 bin aileye ayçiçeği yağı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
SİLİVRİ Belediyesi 500 dönümlük kendi arazisine yaptığı ayçiçeği ekiminden elde ettiği 50 ton yağı, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Ayçiçeği yağları 5 kiloluk tenekeler halinde 'Bizden Size Sosyal Market' aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 'Sosyal Belediyecilik' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz sloganıyla 2019'da başladığımız tarım faaliyetlerine her geçen gün üzerine bir tuğla daha koyarak, üzerine yeni projeler ekleyerek devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın. Onlara desteklerimiz sürecek" ifadesini kullandı.

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Silivri Belediyesi’nden 10 bin aileye ayçiçeği yağı
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