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Giriş Tarihi: 23.3.2022 03:49

Silivri'de restoran alev alev yandı

İHA
Silivri’de restoran alev alev yandı

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı. Yanarak kül haline dönen restoranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangın 01.00'da Silivri D-100 Karayolu Yeni Mahalle Çizgi Sokak üzerinde bulunan bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre uzun süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın esnasında çıkan dumanlar bütün mahalleye sirayet etti.

RESTORAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

KULLANILMAYAN İŞ YERİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Kullanım halinde olmayan işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Silivri'de restoran alev alev yandı
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