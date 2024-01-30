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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Silivri’de şiddetli yağışla dere taştı

DHA
Silivri’de şiddetli yağışla dere taştı
İstanbul Silivri'de dün sabah etkili olan şiddetli yağışın ardından, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Kula Deresi taştı. Dere yatağı çevresindeki sokaklar, bu nedenle göle döndü. Belediye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden Ersan Urhan, "Yağmur yağınca, kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. Yarım saatte bu kadar oldu" dedi. Yaklaşık bir ay önce de benzer şekilde su baskını yaşadıklarına dikkat çeken Cengiz Kaya da "Önlemimizi almıştık. Tahta, kum koyduk, o nedenle bu sefer zayiat az" diye konuştu.

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Silivri’de şiddetli yağışla dere taştı
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