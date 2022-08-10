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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Silivri’deki döküm fabrikası zehir saçıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Silivri’deki döküm fabrikası zehir saçıyor
Silivri Mimar Sinan Mahallesi çevresindeki sanayi sitesinde bulunan bir fabrikadan yayılan renkli ve kimyasal tozlar bölge sakinlerini canından bezdirdi. Kimyasal tozlara en çok maruz kalan Silivri Star Life Villaları'nın yöneticisi Araştırmacı Yazar ve Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını, zehirli maddeleri yaydığı tespit edilen Aral Döküm Makine ve Sanayi şirketine alınacak tedbirlerin tebliğ edildiğini, fakat toz yayılımının devam ettiğini kaydetti. Küçük, "Aral Döküm'ün yaptığı insanlık suçu. Resmen filtreden geçirmeden tüm atığı boşaltıyor çevreye zarar veriyor. Soluduğumuz tozlar beyin ve akciğer hücrelerine zarar veriyor, Alzheimer ve kanser riski taşıyoruz. Ama fabrikanın umurunda değil" dedi.

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Silivri’deki döküm fabrikası zehir saçıyor
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