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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Silivrili çiftçilerin tohumluk arpa sevinci

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Silivrili çiftçilerin tohumluk arpa sevinci
Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında yetiştirdiği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilere hediye etmeye başladı. Düzenlenen törenle 250 üreticiye 800 bin TL değerindeki 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Ürünleri teslim alan çiftçiler duydukları memnuniyeti dile getirirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti. Yapılan desteğin 8 milyon TL değerinde olduğunu belirten Yılmaz, çiftçiye desteklerinin süreceğini söyledi. Törende ayrıca canlı hayvan pazarının bulunduğu alana bir mezbaha yapılmasının da şart olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu mezbahayı benim yapma şansım yok. Çünkü mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İBB Başkanı'na bu konuyu 5 kez açtım. Mikrofonda konuşmak kolay. Bunu yapacak irade ve kararlılık lazım. Mezbaha konusunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Silivrili çiftçilerin tohumluk arpa sevinci
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