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Giriş Tarihi: 8.4.2024 09:17 Son Güncelleme: 8.4.2024 09:33

Silopi’de seçim kavgası 7 kişi yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan Beldesinde Tosun ve Yiğit ailelerin karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı.

MEHMET DEMİRHAN
Silopi’de seçim kavgası 7 kişi yaralandı

31 Mart yerel seçimlerinde Silopi Çalışkan beldesinde seçimi mevcut başkan AK Partili Nadir Tosun kazandı. Belde de ikinci parti konumundaki Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit'in yakınları ile Belediye başkanı Nadir Tosun'un yakınlarının karıştığı kavga kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan olaylara Jandarma ekipleri müdahale ederken yaralanan 7 kişi ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gerginliğin sürdüğü beldede güvenlik sağlanırken yaralıların da taburcu edildiği öğrenildi.

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Silopi’de seçim kavgası 7 kişi yaralandı
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