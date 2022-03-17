Simba’ya özel mama

Türkiye'nin balık uzmanı Dardanel, yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sektöründe global liderliğe odaklanan ve öz kaynaklarıyla büyümeyi sürdüren Dardanel, pet food markası Jazzy ile yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

YÜKSEK PROTEİN VE VİTAMİN KAYNAĞI

Jazzy; sığır etli, tavuklu ve ton balıklı mamalarıyla Dardanel tecrübesi ve kalitesini pet food sektörüne taşıyor. Kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Jazzy Cat ve Jazzy Dog ürünleri, yüksek protein ve taurin içeriyor. Vitaminlerle zenginleştirilen mamalar tahıl içermiyor. İçinde koruyucu ve tatlandırıcı bulunmuyor. Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlarken, tüylerine canlılık veriyor. Jazzy Cat ürünleri 95 ve 400 gram, Jazzy Dog ise 400 gramlık kutularda tüketiciye sunuluyor.

'İKİ YILDA 30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yeni Jazzy tesislerine yaptıkları yatırım ve 2022 yılı hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Güçlü öz kaynağımızla ilerlemeye devam ederken, daha güçlü yatırımlara imza atmayı hedefliyoruz. 2022'deki ilk atılımlarımızdan birini yeni Petfood tesisleri ile yaptık. Yıllık 55 milyon adet, yaklaşık 8.000 tona varan yaş kedi-köpek maması üretim kapasitemizle bu sektörde de öncü olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde hali hazırda yaş konserve mama üretiyoruz. Ancak gelecekte kuru mama alanında da yatırım yapmayı planlıyoruz. Son iki yılda yapılan yatırım değeri 30 milyon dolara yaklaştı. Yeni yatırımlarımızla büyüme ivmemizi aynı hızla devam ettirmeyi hedefliyoruz."

DARDANEL HAKKINDA

Türkiye'yi konserve ton balığıyla tanıştıran ilk marka olan Dardanel, 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Çanakkale ve İstanbul'daki fabrikalarında ürettiği ton balığı, deniz ürünleri ve sandviçleriyle kendi sektörünün lideri olmayı sürdüren şirket, İSO500'de 475'inci sırada yer alıyor. 2300 kişilik istihdamıyla yeni yatırımlarına devam eden Dardanel, 25 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye'nin gıda ihracatında da en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmaya devam etmektedir.