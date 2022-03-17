Haberler Yaşam Haberleri Simba’ya özel mama
Giriş Tarihi: 17.3.2022 11:52 Son Güncelleme: 17.3.2022 12:20

Simba’ya özel mama

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Simba’ya özel mama

Dünyanın en büyük 5 deniz ürünleri markasından biri olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin en eski ton balığı üreticilerinden Dardanel, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Köpeği Simba’nın ton balığını çok sevdiğini gören Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yaş konserve kedi- köpek maması üretime başladı. Çanakkale’deki Jazzy tesislerinde yılda ortalama 55 milyon adet konserve üretilecek.

Türkiye'nin balık uzmanı Dardanel, yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sektöründe global liderliğe odaklanan ve öz kaynaklarıyla büyümeyi sürdüren Dardanel, pet food markası Jazzy ile yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

YÜKSEK PROTEİN VE VİTAMİN KAYNAĞI

Jazzy; sığır etli, tavuklu ve ton balıklı mamalarıyla Dardanel tecrübesi ve kalitesini pet food sektörüne taşıyor. Kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Jazzy Cat ve Jazzy Dog ürünleri, yüksek protein ve taurin içeriyor. Vitaminlerle zenginleştirilen mamalar tahıl içermiyor. İçinde koruyucu ve tatlandırıcı bulunmuyor. Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlarken, tüylerine canlılık veriyor. Jazzy Cat ürünleri 95 ve 400 gram, Jazzy Dog ise 400 gramlık kutularda tüketiciye sunuluyor.

'İKİ YILDA 30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yeni Jazzy tesislerine yaptıkları yatırım ve 2022 yılı hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Güçlü öz kaynağımızla ilerlemeye devam ederken, daha güçlü yatırımlara imza atmayı hedefliyoruz. 2022'deki ilk atılımlarımızdan birini yeni Petfood tesisleri ile yaptık. Yıllık 55 milyon adet, yaklaşık 8.000 tona varan yaş kedi-köpek maması üretim kapasitemizle bu sektörde de öncü olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde hali hazırda yaş konserve mama üretiyoruz. Ancak gelecekte kuru mama alanında da yatırım yapmayı planlıyoruz. Son iki yılda yapılan yatırım değeri 30 milyon dolara yaklaştı. Yeni yatırımlarımızla büyüme ivmemizi aynı hızla devam ettirmeyi hedefliyoruz."

DARDANEL HAKKINDA

Türkiye'yi konserve ton balığıyla tanıştıran ilk marka olan Dardanel, 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Çanakkale ve İstanbul'daki fabrikalarında ürettiği ton balığı, deniz ürünleri ve sandviçleriyle kendi sektörünün lideri olmayı sürdüren şirket, İSO500'de 475'inci sırada yer alıyor. 2300 kişilik istihdamıyla yeni yatırımlarına devam eden Dardanel, 25 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye'nin gıda ihracatında da en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmaya devam etmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
Son dakika: Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında şok gerçeği 157 sayfalık rapor ortaya çıkardı: Pilot neden böyle yaptı anlayamadık
Son dakika | Çiftçiye 555 milyon Euro destek!
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklamaları!
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Simba’ya özel mama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA