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Giriş Tarihi: 6.11.2021 15:53 Son Güncelleme: 6.11.2021 15:55

Şimdi de çıplak baklavacı! İmalathanede tepki çeken görüntüler

Şimdi de çıplak baklavacı! İmalathanede tepki çeken görüntüler

Baklava imalathanesinde çalışan bir kişinin hijyen kurallarını hiçe sayıp yarı çıplak şekilde çalışması tepkilere neden oldu. Görüntüler de hiçbir hijyen kuralına uymayan kişinin eldivensiz, bonesiz ve yarı çıplak bir halde baklava açtığı görülüyor. Fındıkta kulaç atan, ekmek hamuruyla top oynayan, süt kazanında sütle yıkanan kişiler hala hafızalardaki yerini korurken bunlara bir yenisi daha eklendi... İşte infial yaratan o görüntüler...

Maskenin, bonenin esamesinin bile okunmadığı baklava imalathanesindeki görüntüler infial yarattı.

Adıyaman'da çekildiği söylenen görüntülerde baklava yufkalarını tepsiye dizen kişi önce elini ağzına sonra yufkalara götürüyor.

Hijyenden yoksun görüntülerde aynı kişinin ne maske, ne bone taktığı hatta bu işi yarı çıplak yaptığı görülüyor.

BİRİ YARI ÇIPLAK YUFKA DİZDİ, DİĞERİ TÜTÜN SARDI
Tişört bile giymeden yufkaları tepsiye dizen kişinin çalışma arkadaşının da baklava tepsileri başında tütün sardığı dikkat çekti.

Aynı iş yerinde çalışan biri de bu anları an be an kaydetti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Şimdi de çıplak baklavacı! İmalathanede tepki çeken görüntüler
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