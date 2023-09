Sincan Belediyesi’nden YKS’yi kazanan depremzede öğrencilere ödül

Türkiye'de 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 İlde büyük yıkıma sebep olmuştu. Tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken Sincan Belediyesi bölgede önemli çalışmalara imza attı. Aradan geçen zamana rağmen Adıyamanlı depremzedeleri yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan son olarak her türlü zorluğa rağmen YKS sınavına giren ve başarılı olan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere ödüllerini veren Ercan daha sonra Sincan Belediyesi tarafından yapım tamamlanan sağlık tesisinin açılışını yaparak Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.





Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan'da YKS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirirken kardeş kent Adıyaman'ı da unutmadı. Başkan Ercan Adıyaman'a giderek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi; öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ercan ayrıca Adıyaman'da Sincan Belediyesi tarafından yaptırılan Sağlık Tesisinin açılışını yaptı; Konteyner kenti ziyaret ederek Adıyamanlılarla buluştu.





"TÜRKİYE'YE UMUT OLDUNUZ SİZLERE DESTEK VERMEK İÇİN HER DAİM BURADAYIZ"



Öğrencilerin ödüllerinin verilmesi için düzenlenen ödül törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, öğrenciler ve aileleri katıldı. Burada konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Sincan Belediyesinin ilk günden bu yana deprem bölgesi Adıyaman'a verdiği desteklerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek öğrencilere başarılar dileyip Sincan Belediyesine de teşekkür etti. Depremin ilk günlerinden bu yana Adıyaman'ın yaralarını sarmak için burada olduklarını ve her türlü desteği sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Sizler umut oldunuz, sadece gençlere rol model olarak kalmadınız tüm Türkiye'ye umut oldunuz. 6 Şubattan sonra belki kalacak yer bulamadınız, giyecek kıyafet bulamadınız belki de yiyecek bir ekmek bulamadığınız zamanlar oldu ve sizler bu şartlarda üstün bir başarı gösterdiniz. Hangi kelimelerle, hangi sözlerle tebrik edilir bilemiyorum ama sizleri alkışlıyorum. Adıyaman bizim için vatan oldu belirli bir süre buradan gidince hemen özlüyorum. Ben sizleri tebrik ediyorum, her daim sizlere destek vermek için buradayız" diye konuştu.





SİNCAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KURULAN SAĞLIK TESİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI



Programın ardından Murat Ercan Adıyaman'da bir dizi temaslarda da bulundu. Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret Ercan ardından Sincan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sağlık Tesisinin açılışı gerçekleştirilerek Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Adıyamanlı esnaf için kurulan Büyük Sincan İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar Sitesini de ziyaret eden Başkan Ercan esnafa bol kazançlar diledi. Başkan Ercan'ın son durağı konteyner kent oldu. Depremzedeler kendilerini ziyaret eden Başkan Ercan'ı görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.