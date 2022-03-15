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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:32 Son Güncelleme: 15.3.2022 16:36

Sincap Ne Yer? Sincaplar Ne İle Beslenir Ve Nerede Yaşar?

Sincap Ne Yer? Sincaplar Ne İle Beslenir Ve Nerede Yaşar?

Sincaplar tatlı görüntüleri sayesinde tüm dünyada ünlü olmuş, birçok animasyon filme konu olmuştur. Sincaplar Latince adı Sciuridae olan kendi adlarını taşıyan sincapgiller familyasından gelmektedirler. Bazı bölgelerde sincaplar, çekelez olarak bilinir. Sincaplar sevimli hayvanlar olması ile birçok arama motorunda sincap ne yer? Sorusunun sorulduğu görülmüştür. Evde bakımının yapılması istenen hayvanlar arasında yer alan sincaplar, doğasından koparılmaması gereken bir canlıdır.

Sincaplar ilk doğdukları andan itibaren alındığında evcilleştirilebilen hayvanlardandır. Ancak 4915 sayılı kanun uyarınca ceza yaptırımı uygulanmasına başlanmıştır. Sincapların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından evcilleştirilmesi ve evde bakımı yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca, sincapları avlamak da kesinlikle yasaktır. Ülkemizde maalesef kimi zaman sincapları postları için avlayanlar bulunmaktadır. Sincapların yedikleri şeyler hakkında aradığınız birçok bilgiye bu yazımızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sincaplar Ne İle Beslenir?

Boyları en fazla 25 cm olan sincaplar, yemek yemeyi, hareket etmeyi ve kimi zamanda uyuşukluk etmeyi seven hayvanlardır. Ağır beslenmediklerinden dolayı, fazla kilolu değillerdir. Sincaplar ortalama 15-50 gram ağırlığa sahiptir.

Dünyanın en meraklı hayvanlarından biri olan sincaplar, eski Türkçede teyin olarak geçmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde oldukça hareketli olan sincaplar, bu enerjisini bol vitaminli kuruyemişlerden almaktadır. Sincaplar, genelde tohum ile beslenseler de ceviz, fındık, yer fıstığı, badem, tomurcuk, meşe palamudu, taze ağaç kabuğu yemeyi tercih ettikleri yiyeceklerdir.

Vücut yapılarına göre oldukça uzun ve tüylü kuyruğa sahip olan sincaplar, yağmurun bol olduğu günlerde bu kuyruklarını şemsiye olarak kullanabilmektedirler. Sincaplar, kuruyemişleri çok severler. Ancak sincaplara içeriğinde tuz barındıran kuruyemiş vermek onlar için zararlı olacaktır.

Hepçil olarak adlandırılan sincaplar, et ve türevi yiyecekleri çok fazla sevdikleri söylenmese de et ve ot yiyebilirler. Sincaplar çoğunlukla kabuklu yemişleri toprak altına depolarlar. Burada sakladıkları ve yemeyi unuttukları yiyecekler sayesinde her yıl yüzlerce ağacın filizlenmesine katkı sağlarlar.

Hatta Türkiye'de Kayseri ilindeki palamut ağacı sayısının arttırılması istendiği için bu ilin ormanlık bölgelerine birçok sincap salınmıştır. Böylece birçok ağaç sincaplar sayesinde yeşermiştir. Sincaplar, kuruyemişleri çok severler ancak, solucan, mantar, meyve, yumurta ve yavru kuşlarla da beslenebilirler.

Ayrıca, porsuk ağacının tohumları insanlar tarafından hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken zehirli bir bitki olmasına karşın sincaplar için bu durum böyle değildir. Sincapgiller porsuk ağacı tohumlarını oldukça severek tüketirler.

Sincaplar Nerede Yaşar?

Sincaplar yaşadıkları doğaya göre farklı cinslere ve türlere ayrılmaktadır. Sincapların ortalama 51 farklı cinsi ve 278 farklı türü bulunmaktadır. Genellikle iğne yapraklı ağaç ormanlarında yaşayan sincaplar, hayatlarının büyük bir bölümünü ağaç kovuklarında geçirebilirler. Bunun yanı sıra sincaplara, korularda ve parklarda da rastlayabilirsiniz.

Sincaplar dünyanın birçok yerinde yaşayabilirler. Akdeniz ve İzlanda hariç tüm Avrupa'da sıklıkla rastlanırken Japonya'da da birçok sincap çeşidi bulunmaktadır. Türkiye'de İstanbul, Balıkesir, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Trabzon, Kars bölgelerinde yaşamaktadırlar. Sincaplar evlerini genellikle ağaçkakanların açtıkları deliklere inşa ederler.

Küre şeklinde girişi olan bu evler bazı kişilerce kuş yuvalarıyla karıştırılmaktadır. Ancak, sincaplar yuvalarının girişini alta yaparlar böylece o bölgenin sincap yuvası olduğu net anlaşılır. Ağaç oyuklarının dışında ağaçların tepe noktalarında ya da dalların ayrıldığı çatal kısımlarında çürümekte olan dallardan yuva yaparlar.

Yaşadıkları evlerinin rahat olmasını seven sincaplar, yuvalarının içini yosun ve kuru dallarla bezerler. Ayrıca, bir sincap aynı bölgede kendine birkaç tane yuva yaparlar. Keyiflerine düşkün olduğu buradan da anlaşılan sincaplar, o an hangi evine girmek isterse orada yaşar.

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Sincap Ne Yer? Sincaplar Ne İle Beslenir Ve Nerede Yaşar?
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