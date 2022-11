Sindirim sistemimiz alarm veriyor

Antalya'da yapılan 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 10. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi'nde gastroenteroloji tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, "Ülkemizde 947 gastroenterelog var. Bu kongrenin önemi bizler için çok büyük" dedi. 39. UGH Kongre Başkanı Prof. Dr. Orhan Sezgin, günümüzde en sık görülen karaciğer hastalıklarının temelini karaciğer yağlanmasının oluşturduğunu belirterek, "Türk toplumunda karaciğer yağlanmasının oranı yüzde 60. bunun için yapılacak en temel şey, Akdeniz tipi beslenmek, hareket etmek" diye konuştu.TGD İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ise yağlanma ve obezitenin, sadece karaciğeri değil, pankreası da vurmaya başladığını vurgulayarak "Bu gidişte 2030'da pankreas kanseri görülme oranı 6'ncı sıradan 2'nci sıraya yükselecek" dedi. 39. UGH Kongre Sekreteri Prof. Dr. Selim Aydemir de Türkiye'de her 5 kişiden birinde reflü görüldüğünü söyledi. Kongre Sekreteri Doç. Dr. Aslı Çifcibaşı Örmeci ise "Türkiye'de her 3 kişiden biri toplumda huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen İrritable Bağırsak Sendromu (İBS) hastası. Her karın ağrısı İBS değil. Bu hastalar çok sayıda endoskopiyle gelir. En büyük sıkıntı, sağlık sistemi üzerine düşen yük. Yaşanan karın ağrısı İBS ile kanser arasındaki en ayırt edici özelliktir. Gece uykusunu bölen karın ağrısına dikkat" dedi.