Sinem Umaş fuhuş haberlerinin peşine düştü!

Gelinim olur musun Sinem Umaş daha önce Fuhuş operasyonu olan Barbie bebek operasyonunda gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Fuhuş operasyonundan sonra adı gündemden düşmeyen Umaş, eski hallerini unutmak istediğini ve haberlerin doğru olmadığını ileri sürdü.

FUHUŞ, ŞANTAJ, TEHDİT

Geçtiğimiz yıllarda fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınarak ifadesine başvurulan ve adını bir yarışma programıyla duyuran Sinem Umaş, menajer adı altında kadın tacirliği yapan Suat Y., tarafından para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu itiraz etmişti. Gözyaşları içerisinde ifade veren Sinem Umaş'ın fuhuşla birlikte şantaj ve tehdit suçlarını da işlediği ileri sürülmüştü. Sinem Umaş'ın gözaltına alınması ve adının fuhşa karışması sonrası durum medya organlarında haber yapılmış ve günlerce konuşulmuştu.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Yıllar sonra fuhuşla gündeme gelen Umaş, haberlerde yer alan adının silinmesi için harekete geçti. İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak adının yer aldığı bu haberleri sildirmek isteyen ünlü isim kişilik haklarının zedelendiğini, itibarının zarar gördüğünü ve maddi manevi olarak zarar gördüğünü ileri sürdü. Haberlerde yer alan fotoğraflarla birlikte haberlerin kaldırılmasını talep eden Sinem Umaş'ın isteği hakimlikçe reddedildi.