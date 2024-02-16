Sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir parkta liseli öğrenciler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada H.Ü. isimli lise öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, incelemeler sonucu yaralama olayını E.N.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanan E.N.D. ve olay anında yanında bulunan Y.B. gözaltına alındı. Emniyetindeki işlemlerin ardından E.N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hastaneye kaldırılan yaralı genç H.Ü'nün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelilerin, H.Ü. ile sınıf arkadaşı olduğu ve olay günü sınıfta yaşadıkları olayı konuşmak üzere parka gittikleri fakat aralarındaki tartışmanın büyümesiyle bıçaklamanın gerçekleştiği iddia edildi.