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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Sınıfta dehşete düşüren şiddete soruşturma

ABBAS ÇAKAR
Sınıfta dehşete düşüren şiddete soruşturma
Dehşete düşüren şiddet olayı, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 9'uncu sınıfta okuyan kız öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.G. isimli öğrenci, arkadaşı E.T.'ye saldırmaya başladı. Sınıf arkadaşını yere yatıran B.G. tekme ve tokatlarla saldırdı. Araya giren diğer öğrenciler kavgayı ayırırken, o anlar bir başka öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Olayın sosyal medya ve gazetede yayınlanması üzerine hem Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem de Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, B.G ile 2 arkadaşını ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de hem olaya karışan öğrenciler hem de olayı gizlemeye çalıştıkları ileri sürülen okul idarecileri hakkında soruşturma başlattı.

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Sınıfta dehşete düşüren şiddete soruşturma
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