Sinop’ta çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi

Maviş, "Tedirgin olacak bir durum kalmamış görünüyor, çok geniş çaplı olmayan bir alanda kısa sürede kontrol altına alınmış. Ekiplerimiz alanın içerisinde çalışıyorlar, şu anda endişe edilecek bir durum yok. Sabaha kadar da ihtiyaç duyulan saate kadar soğutma çalışmalarını sürdürecekler" diye konuştu.

Gerze Kaymakamı yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti.