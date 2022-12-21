Sinop’ta gemi yangını: 1 ölü, 16 yaralı

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. 17 mürettebatın bulunduğu geminin kaptanının hayatını kaybettiği, 16 mürettebatın ise yaralı kurtarıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.30 sıralarında Sinop'un 7 mil açıklarında 'Meta' isimli Malta bandıralı kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı tekneleri yanıt vererek yardıma koştu.Gemi mürettebatından 16 kişi kurtarılarak balıkçı tekneleriyle Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 mürettebat hastaneye kaldırılırken, gemi kaptanının kayıp olduğu öğrenildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da Sinop'ta denizin 7 mil açıklarında 130 metrelik Malta bayraklı Meta isimli kuru yük gemisinde yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemideki 17 mürettebatın 16'sı olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından kurtarılmıştır. Gemi kaptanının ise hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" denildi.