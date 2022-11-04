Siparişle sahte pasaport düzenleyen iki kişi ’Mor ışık cihazı’ ile yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte pasaport ve sahte vizeler hazırlayarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin ve düzensiz kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkemizden çıkışını sağlayan iki kişiye Fatih İlçesi'nde operasyon düzenledi.
Fas uyruklu R.B. ve Irak uyruklu M.K.I.A.B. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 55 pasaport kapağı, sahte pasaport imalatında kullanılan yedi farklı renkte boya, farklı ülkelere ait 17 adet mühür ve üç adet mühür tutacağı, pasaport imalatında kullanılan baskı setleri, numaratörler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
KENDİLERİNİ "EVLİ" GİBİ GÖSTERMİŞLER
Adreste ayrıca boş uçuş kartları, boş kimlik kartları, boş vize yaprakları, pasaport çipleri, imalatı yapılan pasaportların denenerek kontrolden geçirildiği Mor Işık Cihazı, kesim ve baskı makineleri, iki bin 550 Euro, üç bin 200 lira nakit para ve 203 gram uyuşturucu madde de bulundu.
İki kişinin dikkat çekmemek için kendilerini "Evli" gibi gösterdikleri ve kiraladıkları adresi sahte pasaport ve sahte kimlik atölyesi haline dönüştürdükleri tespit edildi. M.K.I.A.B. isimli göçmen kaçakçısı tutuklandı. R.B. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.