Siparişle sahte pasaport düzenleyen iki kişi ’Mor ışık cihazı’ ile yakalandı

KENDİLERİNİ "EVLİ" GİBİ GÖSTERMİŞLER

Adreste ayrıca boş uçuş kartları, boş kimlik kartları, boş vize yaprakları, pasaport çipleri, imalatı yapılan pasaportların denenerek kontrolden geçirildiği Mor Işık Cihazı, kesim ve baskı makineleri, iki bin 550 Euro, üç bin 200 lira nakit para ve 203 gram uyuşturucu madde de bulundu.