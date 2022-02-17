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Giriş Tarihi: 17.2.2022 22:26 Son Güncelleme: 17.2.2022 23:23

Sır cinayette şok detay: Organ ticareti için öldürülmüş

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sır cinayette şok detay: Organ ticareti için öldürülmüş

Muğla Fethiye’de 4 yıldır çözülemeyen cinayette şok detay ortaya çıktı. Öldürüldükten 15 ay sonra cesedi ormanlık alanda bulunun Burhan Aykurt’un katil zanlısı M.Y.İ’in  ifadesi kan dondurdu. M.Y.İ., öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Aykurt’u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.

Muğla Fethiye'de 2018 yılında 'İzmir'e gideceğim' diye evden ayrılan Burhan Aykurt'tan haber alınamamıştı. Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde Şubat 2020'de ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber vermişti. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt'a ait olduğu belirlenen kimlik bulunmuştu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için detaylı araştırma yaptı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisinin M.Y.İ. olduğu tespit edildi.

ORGAN TİCARETİ ŞÜPHESİ

Cinayet Büro ekipleri tarafından M.Y.İ. Dalaman'da gözaltına alındı. Alınan ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini belirtti. Şüpheli, o dönemde kendisini Burhan Aykurt'a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak cinayetin işlendiği ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Burhan Aykurt'u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.

Şüpheli M.Y.İ'nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gözaltına alındı. M.Y.İ. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ş.İ'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Sır cinayette şok detay: Organ ticareti için öldürülmüş
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