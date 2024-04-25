Sır perdesi adım adım aralanıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde bulunan ve 315 gündür kayıp olan ekonomist Orhan Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları, DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Haberi alır almaz yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Berzeg, DNA testi için kan örneği verdi. Alınan örnekler, bulunan kemiklerin DNA örnekleriyle karşılaştırılarak, kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı belirlenecek. Bu arada Korhan Berzeg'in ABD'de yaşayan diğer kızı Sibel Berzeg'in de Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Dere yatağında paçaları parçalanmış pantolonu ile cüzdanı, kimliği ve kredi kartları bulunan Korhan Berzeg ile ilgili arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Armutlu Mahallesi'nin Fındıklıderesi mevkii ile Turplu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki bölgeyi didik didik tarıyor. Ekipler, son olarak Berzeg'e ait olduğu düşünülen hırka parçaları buldu. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personel yer alıyor.Berzeg'in eşyalarının ve kemik parçalarının, daha önce detaylı olarak aranan, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere yatağında bulunması, pantolon ile malzemelerden bazılarının parçalanmış olması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini de gündeme getirdi. SABAH'a konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, "Kemikler az olduğu için iki kurgu yapılabilir. Kalp krizi sebebiyle ölmüş ve vahşi hayvanlar cesedi değişik yerlere taşımış olabilir. Ya da bir cinayet olabilir ve vücut parçaları zor bulunsun, ele geçirilmesin diye değişik yerlere atılabilir. Çünkü normalde, ceset köpeklerinin cesedi bulması lazımdı. Zehirlenip zehirlenmediğine dair toksik inceleme de yapılabilir. Şu an elde kartlar ve pantolonun parçaları var. Pantolonun üzerinde hayvan ısırıkları olup olmadığını da veterinerler çözebilir" dedi.