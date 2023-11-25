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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Sıra kavgasında kan aktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sıra kavgasında kan aktı
Konya'da şeker fabrikası önünde sıra yüzünden çıkan tartışmada, 27 yaşındaki Oğuz Köroğlu öldürüldü. Konya'nın Ilgın ilçesinde, önceki gece şeker fabrikasına pancar getiren husumetli iki taraf arasında, fabrikanın karşısındaki kahvehanede, sıra yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflardan biri silahla ateş etti. Kurşunlara hedef olan ve ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Sıra kavgasında kan aktı
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