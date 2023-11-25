Sıra kavgasında kan aktı

Konya'da şeker fabrikası önünde sıra yüzünden çıkan tartışmada, 27 yaşındaki Oğuz Köroğlu öldürüldü. Konya'nın Ilgın ilçesinde, önceki gece şeker fabrikasına pancar getiren husumetli iki taraf arasında, fabrikanın karşısındaki kahvehanede, sıra yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflardan biri silahla ateş etti. Kurşunlara hedef olan ve ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.