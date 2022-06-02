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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Sirkeci Garı’nda El Emeği Sergisi

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Sirkeci Garı’nda El Emeği Sergisi
FATİH Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi'nin düzenlediği "El Emeği Sergisi", tarihi Sirkeci Tren Garı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Karınca Eğitim Birimi'nin Fatih Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği kursları bitiren 3 bin 721 kursiyerin el ürünleri yer alıyor. Katılımcılar, 9 eğitim biriminde toplam 47 branşta eğitim gördü. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kadınlarımızın içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek, yararlı projelere imza attık. Karınca Eğitim Birimi'nin faaliyetleri, bunun en somut göstergelerinden biri" dedi.

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Sirkeci Garı’nda El Emeği Sergisi
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