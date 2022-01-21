Sırma Teyze'nin 80 yaşında sıcak yuvası oldu! "Mutfağa niyet, eve kısmet"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, bir mahalle ziyaretinde kendisinden mutfağını yaptırmasını rica eden 80 yaşındaki Sırma Kılıç'a ev hediye etti. Başkan Acar'ın Üçbaş Mahallesi'ni ziyaretinde Sırma teyze, evinin eski olduğunu ve bakacak kimsesinin olmadığı söyleyerek yardım istemişti. Sırma teyzenin mutfak talebini ilettiği Süleyman Acar, sürpriz yaparak eski evinin yanına hemen bir prefabrik ev yaptırdı. Sırma teyzeye evi, belediye ekipleri tarafından teslim edildi.





60 yıldır mutfağı bile olmayan eski bir evde sıkıntı içinde yaşayan Sırma Kılıç'ı Başkan Acar 80 yaşında mutlu etti. SABAH ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sırma Kılıç'ı evinde ziyaret ederek yaşlı kadının mutluluğuna ortak oldu. Yaşlı kadın ziyaret sırasında Başkan Acar'a hayat hikayesini anlattı. Eski evinin altından su çıktığını ve perişan bir halde yaşadığını kaydeden Sırma Kılıç şunları söyledi:





ÇOCUKLARIMIN YAPMADIĞINI BAŞKANIMIZ YAPTI



"Eşim yıllar önce vefat etti, bir oğlum da barajda boğuldu. 6 çocuğum var, emekli maaşım var fakat çocukların da ihtiyacı var. Maaş ne kadar bilmiyorum, göremiyorum. Muhtarımız birgün Kızılcahamam Belediye Başkanını evime getirdi, Başkanımızı görünce mutlu oldum. Muhtar, 'Başkanım Sırma teyzeye bir mutfak yapalım' dedi. Başkanımız ise durumu görünce, 'Bir dışarıya çıkalım bakalım' dedi. 'Teyze sen ömrünü burada geçirmişsin, gel bu evin yanına sana sıfırdan ev yapalım' deyince ağlamaya başladım. Çocuklarımın yapmadığını Başkanımız yaptı, bana bir ev hediye etti, sağolsun. Babası nurda yatsın böyle bir evlat yetiştirdiği için."

CUMHURBAŞKANIMIZ GELSİN ONA ÇAY YAPAYIM



"Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun yapılmayanı yaptı, Başkan da onun töresinden gidiyor. Garip, gurebanın yanında oluyor. Eşimi rüyamda gördüm; 'Yeni evine mi geldin?' dedi keşke o da görseydi. Evimin tüm eşyasını Başkanımız aldı, duvar saatine kadar. Haftada bir gün evimi temizlemek için kadınlar geliyor, Gamze ve Miraç iki kızım oldu, Belediye hergün yemeğimi getiriyor. Kömürümü Başkanımız aldı, her sene de sözünü verdi, Allah yar ve yardımcısı olsun. Sizden tek ricam; Erdoğan gelsin ona bir çay yapayım gözlerinden öpeyim."





BAŞKAN ACAR: "YAŞLILARIMIZ BAŞIMIZIN TACI"



Ziyarette "Yaşlılarımız bizim başımızın tacı" diyen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise, "Muhtarımız Halil İzzet Ceylan Sırma teyzenin 'eski evinin içerisinde tadilat yapalım, perişan halde, özellikle de bir mutfak yapalım' deyince, durumunu gördükten sonra, 'tadilat olmaz Sırma teyzemize yeniden ev yapalım dedim. Söz verdik Sırma teyzemize evini teslim ettik mutluyum. Yeni evinde güle güle otursun" diye konuştu. Evin içerisindeki eşyaları da aldıklarını kaydeden Başkan Acar, "Evinin haftalık temizliği, alışverişi, ısınma kömür vs. tüm giderlerini Kızılcahamam Belediye Başkanlığı olarak karşılayacağız.

Yaşlılarımız; dünümüz ile bugünümüz arasında köprü kuran, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en değerli ve kutsal varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir dönemdir. Bu sebeple; yaşlılarımızı yük olarak görmek yerine; onlara ihtimam, şefkat ve sevgiyle yaklaşılması gerekir." dedi. "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Başkan Acar "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine selamını getirdik" dedi. Sırma Kılıç da Başkan Acar'ı alnından öperek teşekkür etti. Başkan Acar mahalle muhtarlarına da çağrı yaparak "Köylerimizde yardıma muhtaç ailelerimizi bizlere bildirin" dedi.





MUHTARDAN TEŞEKKÜR...



Muhtar Halil İzzet Ceylan da Başkan Acar'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun en kısa sürede Sırma teyzemizin evi tamamlandı, Sıcacık yuvasında oturuyor yapanlara dua Ediyor. Başkanımız hep fakir ve fukaranın yanında kendisine ve çalışanlarına, mahalle sakinleri adına teşekkür ederim." diye konuştu.