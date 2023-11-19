Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta acı bekleyiş: Mehmet Mehdi Demiralp Dicle Nehri'nde aranıyor
Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:32

Şırnak’ta acı bekleyiş: Mehmet Mehdi Demiralp Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 16 Kasım'da kaybolan, iki gün önce kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp, boğulma şüphesi ile Dicle Nehri'nde aranıyor.

İHA
Şırnak’ta acı bekleyiş: Mehmet Mehdi Demiralp Dicle Nehri’nde aranıyor
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'in iki gün önce kaybolması ve cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Belediye dalgıç ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gün boyu yapılan aramalarda kayıp Demiralp'e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi.

Tatvan sualtı grup amirliğine bağlı su altı arama kurtarma ekibinin de dahil olmasıyla aramalar yağışla havaya rağmen tekrar başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta acı bekleyiş: Mehmet Mehdi Demiralp Dicle Nehri'nde aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA