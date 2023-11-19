Şırnak’ta acı bekleyiş: Mehmet Mehdi Demiralp Dicle Nehri’nde aranıyor

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'in iki gün önce kaybolması ve cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Belediye dalgıç ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.