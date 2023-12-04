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Giriş Tarihi: 4.12.2023 15:36

Şırnak'ta Dicle Nehri’ne atlayan Zelin’i arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç. (14) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 8’inci günde de sürüyor.

DHA
Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan Zelin’i arama çalışmaları devam ediyor

Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan Ç.'nin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan Zelin'i arama kurtarma çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor. Çalışmalar Diyarbakır ve Elazığ AFAD'dan dalgıç ve kurbağa adam, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Cizre itfaiyesi dalgıç ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler, nehrin iki yakasındaki kıyı kenarı boyunca, olayın olduğu bölgeden başlayarak ikinci ve üçüncü köprü altından, Güzeller, Yakacık, Nerduş ve Bostancı köyleri mevkii ile Silopi ilçe sınırı bölgesindeki Yankale karakol sınırına kadar, yaklaşık 30 kilometrelik alanda tarama yaptı. Ayrıca nehrin iki kola ayrıldığı bölgedeki sazlık, kayalık ve bataklıklar ile su altında arama gerçekleştirildi. Çalışmalarda Zelin'e ait bir iz bulunamadı.

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Şırnak'ta Dicle Nehri’ne atlayan Zelin’i arama çalışmaları devam ediyor
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