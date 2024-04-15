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Giriş Tarihi: 15.4.2024 22:33 Son Güncelleme: 15.4.2024 22:41

Şırnak'ta emekli güvenlik korucusu arazide ölü bulundu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde emekli güvenlik korucusu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta emekli güvenlik korucusu arazide ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Onbudak köyünde emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akrabaları Tonğ'un akşam üzeri eve gelmemesi ve telefon ile ulaşmaları sonucu arazide arama başlattılar. Araziye dağılan akrabaları Eşref Tonğ'un cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Esref Tonğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Tonğ'un cenazesi askeri helikopter ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şırnak'ta emekli güvenlik korucusu arazide ölü bulundu
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