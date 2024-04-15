Şırnak’ta emekli güvenlik korucusu arazide ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Onbudak köyünde emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akrabaları Tonğ'un akşam üzeri eve gelmemesi ve telefon ile ulaşmaları sonucu arazide arama başlattılar. Araziye dağılan akrabaları Eşref Tonğ'un cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Esref Tonğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Tonğ'un cenazesi askeri helikopter ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.