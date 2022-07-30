Şırnak’ta halk, Cudi Dağı’na akın etti... Terörle anılan bölgedeki festivale yoğun ilgi

Şırnak Valiliği himayesinde, Cudi Festivaline katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağı'nın zirvesine varan vatandaşlarda duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar hayatlarında ilk defa Cudi Dağı'nın Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini görmenin mutluluğunu yaşadı.