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Giriş Tarihi: 15.4.2024 14:41 Son Güncelleme: 15.4.2024 15:04

Şırnak'ta mahalle bekçisi bir kişiyi silah ile vurdu

Şırnak merkezde mahalle bekçisi, alacak verecek yüzünden bir şahsı bacağından vurarak yaraladı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta mahalle bekçisi bir kişiyi silah ile vurdu

Şırnak Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesinde öğlen 13:08 saatlerinde mahalle bekçisi M.B, alacak verecek yüzünden İl Nüfus Müdürlüğünde Hizmetli olan R.N.G'yi şahsi borcundan dolayı diz kapağından vurarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şırnak'ta mahalle bekçisi bir kişiyi silah ile vurdu
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