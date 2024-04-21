Şırnak’ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez çevre yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan Hasan Kulahcı (57) idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Murat B. (43) idaresindeki 73 AAV 113 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Duran Özkan (56) ile Hasan Kulahcı olay yerinde hayatını kaybetti, Murat B., Emre Y. (33) ve Yakup Y. (42) kişi de yaralandı. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Kulahcı ile Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölenlerin Kayseri'den Şırnak'ta bulunan Uludere Barajı İnşaatında çalışmak için geldikleri belirtildi.