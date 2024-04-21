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Giriş Tarihi: 21.4.2024 21:43 Son Güncelleme: 21.4.2024 22:02

Şırnak’ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez çevre yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan Hasan Kulahcı (57) idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Murat B. (43) idaresindeki 73 AAV 113 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Duran Özkan (56) ile Hasan Kulahcı olay yerinde hayatını kaybetti, Murat B., Emre Y. (33) ve Yakup Y. (42) kişi de yaralandı. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen Kulahcı ile Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölenlerin Kayseri'den Şırnak'ta bulunan Uludere Barajı İnşaatında çalışmak için geldikleri belirtildi.

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Şırnak’ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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