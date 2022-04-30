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Giriş Tarihi: 30.4.2022 21:37

Şırnak’ta sokak köpeği saldırısı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta sokak köpeği saldırısı

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde evinin bulunduğu apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeği saldırısına uğraya 5 yaşındaki çocuk E.B. yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında bugün öğlen saatlerinde evinin bulunduğu apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk E.B. yaralandı.

Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan pansuman ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi. Sokak köpeği saldırısından yaralı olarak kurtulan E.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Sokak köpeği önce sitenin bulunduğu bir binaya giriyor, orada kimseyi görmeyince yandaki binaya geçiyor o sırada koridorda oynayan E.B.'yi ısırıyor. Köpek ise güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Şırnak’ta sokak köpeği saldırısı
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