Şırnak’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Kaza bugün saat 12:00 sıralarından Şırnak Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisinde meydana geldi. Hacı B. yönetimindeki Tır ile Nurullah E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otomobilin sürücüsü olay yerindeki ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. Otomobil sürücüsü Nurullah .E.'nin Güçlükonak Fındık Nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.