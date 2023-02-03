Şırnak’taki Diril çifti davasında tutuklu tek sanığına ev hapsi

Sanık Apro Diril ise Emin A.'nın menfaatleri doğrultusunda yalan söylediğini belirterek şunları söyledi; "Büyük yalan, iftira bu. Menfaat için iftira atıyor. Ben ile emin cezaevinde tartıştık. Cezaevinde olan yeğeni ile de hergün tartışıyorduk. Aramızda anlaşmazlık olduğu için ben başka koğuşa gittim. Emin beni tehdit etti. Bin TL para aldı benden. Yalan söylüyor, iftira atıyor" dedi.

Savcılık verdiği mütalaada Sanık Apro Diril'in tutukluluk halinin devamını talep etti. Avukatlar savcılık mütalaasına karşı savunma yaptılar. Şimuni Diril'in avukatlarından Rojhat Dilsiz, Apro Diril'in yurt dışına kaçma şüphesi olduğunu bu yüzden tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Diril Ailesi avukatlarından Ahmet Yaman ise Emin A.'nın doğru bilgiler verdiğini ve Apro Diril'in cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Apro Diril'in avukatlarından Nihat Karakaş ise; "Dosyaya bir bütün olarak baktığımızda Apro suçsuzdur. Dosyada 3 sanık Var. İsmail Y., Behçet Ö. Ve Apro Diril. Benim müvekkilim Apro Diril ile ilgili bir ön yargı var. Eldeki dosyada hiçbir somut delil yok. Dosyada sadece iddia var. Emin A. Bir hikaye anlattı. Herkes hikaye anlatıyor. Apro'nun suçu işlediğine daire hiçbir bilgi yok. Hep iddialar üzerinden yürüyor. Müvekkilimin ifadesi hiçbir zaman değişmemiştir. Savcılık mütalaasını kabul etmiyoruz. Burada tutukluluk vererek asıl benim mücakilim mağdur duruma düşmüştür. Apro bu suçu işlemişse cezasını çeksin ama müvekilim suçsuzdur. Tutuksuz yargılşanmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin hiçbir kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilimiz 4 kez tutuklanıp tahliye oldu. Kaçma şüphesi olsaydı o zamanlar kaçardı. Uzun zamandan beri tutuklu yargılanıyor. Tutuklu yargılanmasını kabul etmiyoruz" dedi.