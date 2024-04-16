Şişli Belediyesi 48 işçiye bayramı zehir etti

CHP'liŞişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, koltuğuna oturur oturmaz işçi kıyımına başladı. Ramazan Bayramı arifesinde 48 işçi sebep gösterilmeden işten çıkarıldı. İşten atılan işçiler dün Şişli Belediyesi önüne gelerek eylem yaptı. İşlerine geri dönmek istediklerini belirten işçiler, çeşitli sloganlar atarak Başkan Şahan'ı protesto etti. Genel İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, burada yaptığı konuşmada, "Gelir gelmez ilk işleri 48 arkadaşımızın iş akdini feshetmek oldu. Kimseyi işsiz, aşsız bırakmak doğru değil. Arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve işlerine iadesini talep ediyoruz" diye konuştu. İşçiler, 24 saat boyunca Şişli Belediyesi önünde eylemde olacaklarını ve talepleri kabul edilemez ise açlık grevine başlayacaklarını söyledi.