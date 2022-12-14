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Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:26

Şişli Belediyesinde staj gören genç kız yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şişli Belediyesinde staj gören 18 yaşındaki Emine Sağlam belediye binasından düşerek hayatını kaybetti. Polis düşme olayı ile ilgili soruşturma başlattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli Belediyesinde staj gören genç kız yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şişli Belediye Binasında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda belediyede staj gören Emine Sağlam (18), 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından yere düştü. Genç kızın yere düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYDA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Polis ekiplerince olayın yaşandığı yer emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, genç kızın intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından 18 yaşındaki belediye stajyeri Emine Sağlam'ın cansız bedeni cenaze aracına yükleni Adli Tı Kurumu Morguna gönderilirken Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şişli Belediyesinde staj gören genç kız yüksekten düşerek hayatını kaybetti
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