Şişli Belediyesinde staj gören genç kız yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şişli Belediye Binasında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda belediyede staj gören Emine Sağlam (18), 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından yere düştü. Genç kızın yere düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYDA İNTİHAR ŞÜPHESİ



Polis ekiplerince olayın yaşandığı yer emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, genç kızın intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından 18 yaşındaki belediye stajyeri Emine Sağlam'ın cansız bedeni cenaze aracına yükleni Adli Tı Kurumu Morguna gönderilirken Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.