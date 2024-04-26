Şişli Belediyesi’ne çöken yol isyanı

Şişli Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Park halindeki minibüs ve bir otomobil, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla kurtarılırken, haberi alan sahipleri olay yerine koştu. Yolda her yıl çökmeler yaşandığını ve belediye ekiplerinin baştan savma yöntemlerle göçükleri kapatıp gittiğini söyleyen vatandaşlar ise Şişli Belediyesi'ni suçladı.Musa Şengün, "40 senedir burada yaşıyorum. Bu yol her yıl 2-3 defa çöküyor. Korkuyla yaşıyoruz. Doğalgaz boruları da var, çok tehlikeli. Belediye ekipleri çöken yerleri kuralına uygun yapsa bunlar yaşanmaz" diye konuştu.