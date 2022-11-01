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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:02

Şişli'de dövizci kuryesini gasp ettiler! 50 bin doları alıp kaçtılar

Şişli'de motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

DHA
Şişli’de dövizci kuryesini gasp ettiler! 50 bin doları alıp kaçtılar

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde dün saat 12.30 sıralarında, döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu. Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi. Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.

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Şişli'de dövizci kuryesini gasp ettiler! 50 bin doları alıp kaçtılar
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