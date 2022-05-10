Şişli’de kadınlar şiddet konusunda KADES’le bilgilendirildi

Polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda KADES uygulamasını telefonlarına indirmeyenlere polis tarafından yardımcı olundu. Kadınlara şiddetle karşılaştıklarında KADES uygulamasındaki putona basarak polisten yardım istemesi anlatıldı. Kadınlar ise son günlerde artan kadın şiddetleri ve cinayetler nedeniyle KADES uygulamasını başlatanlara teşekkür ettiler.

KADES'in tanıtımı ile birlikte İlçenin sokaklarında da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı.