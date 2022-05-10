Şişli’de kadınlar şiddet konusunda KADES’le bilgilendirildi

Son günlerde artan kadın şiddeti ve cinayetleri önlemek amacıyla İlçe bazında kadınları şiddet konusunda KADES uygulaması ile bilgilendirme çalışmasına hız verildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, Özel Harekat, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Yunus ve Önleyici Hizmetler ekiplerinin katıldığı uygulamada yaklaşık 90 polis yer aldı.
Semtte kurulan 4 farklı kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlik belgeleri kontrol edildi.
KADINLAR KADES İLE ŞİDDETE KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ
Kadına şiddetin ve cinayetlerin artması üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polisler ile Kadın yolcu ve sürücülere Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.
Polislerin verdiği bilgiler doğrultusunda KADES uygulamasını telefonlarına indirmeyenlere polis tarafından yardımcı olundu. Kadınlara şiddetle karşılaştıklarında KADES uygulamasındaki putona basarak polisten yardım istemesi anlatıldı. Kadınlar ise son günlerde artan kadın şiddetleri ve cinayetler nedeniyle KADES uygulamasını başlatanlara teşekkür ettiler.
KADES'in tanıtımı ile birlikte İlçenin sokaklarında da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı.