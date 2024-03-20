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Giriş Tarihi: 20.3.2024 11:18

Şişli'de kaza: '50 dosyam var' diyerek üzerine yürüdü!

İstanbul Şişli'de gergin anlar yaşandı... Kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Şişli’de kaza: ’50 dosyam var’ diyerek üzerine yürüdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği anlar görülüyor...

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Şişli'de kaza: '50 dosyam var' diyerek üzerine yürüdü!
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