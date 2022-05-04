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Giriş Tarihi: 4.5.2022 10:49

Şişli'de maganda dehşeti: Akrobatik hareketler yaptı!

DHA
Şişli’de maganda dehşeti: Akrobatik hareketler yaptı!

İstanbul Şişli'deki motosikletli bir maganda, tek teker ilerleyerek hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansırken, bu sırada yanında seyreden iki motosiklet sürücüsünün de akrobatik hareketler yapan sürücüyü korumaya çalıştıkları görüldü.

Olay, 29 Nisan günü, saat 23.00 sıralarında, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı. Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.

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Şişli'de maganda dehşeti: Akrobatik hareketler yaptı!
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