Sitede aidat zammına tencere tavalı isyan

İstanbul Büyükçekmece'de aidatlara yapılan zam nedeniyle site sakinleri, görevdeki site yönetiminin gitmesini istedi. 806 daireden oluşan sitede halihazırda görevde olan yönetim ise görevi bırakmak istemedi. Site sakinleri bunun üzerine mahkemeye başvurarak olağanüstü genel kurul kararı aldı. Dün akşam saatlerinde ise site sakinleri görevdeki yönetimin gitmesini isteyerek, tencere ve tavalarla protesto gösterisi yaptı. İddiaya göre, yeni yönetim ile eski yönetim arasında çıkan tartışmada yeni yönetimin göreve gelmesini isteyen bir kişi darp edildi. Site sakinlerinin 2 ay önce de yönetimi protesto ettiği öğrenildi. Siteye yönetici olarak atandığını söyleyen Bekir Ören ise, "Başkan olarak seçildim. Seçimi kabul etmediklerini ifade ettiler. Daha önce mahkeme kararıyla kayyum istemiştik. Yaklaşık 1 ay olmasına rağmen yönetimden görevi devralamadık. Eski yönetim dediğimiz arkadaşlara ziyarete gittik hem bir çay içelim hem de yönetimin devrini alalım diye. Bize saldırdılar. Karakolda kovuşturma devam ediyor" diye konuştu.Sitenin yönetimi tarafından darp edildiğini söyleyen Murat Çelik, "Alınan mahkeme kararıyla yönetim ofisine gittik. Bekir Ören ile birlikte gittiğimizde farklı bir durumla karşılaştık. Hakaret edip bağırıp üstüme çullandı. 5-6 kişi tarafından darp edildim" dedi. Site Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Güven ise haklarındaki iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:"Ofise gelip yönetim kurulu olarak atandıklarını söylediler. Mahkeme kararı olup olmadığını sorduk. Mahkeme kararı sunmadıkları gibi de yönetim kurulu karar defterlerini ele geçirmeye çalıştılar. Burası hem site yönetimi hem de kooperatif yönetimidir. Kendilerinin ikametgâhları sitemizde değil. Ellerinde hiçbir mahkeme kararı yokken sitede kargaşa yaratıp yönetimi ele geçirmeye çalışıyorlar. Ocak ayında genel kurulda sitemizde yapılması gereken demirbaşlarla ilgili bir aidat artışına gittik. Site aidatına yaptığımız zammın ardından bu eylemler başladı". DHA