Sitedeki kavgaya üç gözaltı, iki tutuklama…

İstanbul polisi; dün akşam saatlerinde Esenyurt İlçesi'ne bağlı Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'nin üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde iki taraf arasında meydana gelen kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Bir grup site sakininin; sitenin bahçesindeki bir kamelyada oturdukları sırada yanlarına gelen üç kişiyle aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirlendi. Yapılan araştırmalarda; grupların arasında geçmişte çocuk meselesi yüzünden bir tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları anlaşıldı.

Olaya karıştıkları tespit edilen Z.A., C.A. ve E.A. isimli üç kişi gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.A. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.