Sivas Gürün’de korkunç görüntü: TIR’daki malzemeler otomobile düştü 1 ölü!

Kazada otomobil sürücüsü Karaşin olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Adımlı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Kargı, Ali Osman Güneş ve Abidin Kargı ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Çetin Karaşin'in cenazesi ise Gürün Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı...