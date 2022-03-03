Sivaslılar, millet kıraathanesini çok sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 'Millet Kıraathanesi' projesi Sivas'ta Millet Bahçesi ve Esentepe Bölge Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor.

Kıraathane içerisinde yer alan; çay, kahve ve oturma alanları, kütüphane ve okuma salonu, ders çalışma alanları ile çocuk oyun alanları her yaştan Sivaslı'nın verimli vakit geçirmesine imkân sağlıyor. Kıraathanelere en çok ilgiyi emekliler ile öğrenciler gösteriyor.

Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan kıraathaneyi kullanan vatandaşlar bu hizmet için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler.