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Giriş Tarihi: 3.3.2022 15:44 Son Güncelleme: 3.3.2022 15:45

Sivaslılar, millet kıraathanesini çok sevdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivaslılar, millet kıraathanesini çok sevdi

Sivas Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 'Millet Kıraathanesi' projesi Sivas'ta Millet Bahçesi ve Esentepe Bölge Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor.

Kıraathane içerisinde yer alan; çay, kahve ve oturma alanları, kütüphane ve okuma salonu, ders çalışma alanları ile çocuk oyun alanları her yaştan Sivaslı'nın verimli vakit geçirmesine imkân sağlıyor. Kıraathanelere en çok ilgiyi emekliler ile öğrenciler gösteriyor.

Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan kıraathaneyi kullanan vatandaşlar bu hizmet için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler.

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Sivaslılar, millet kıraathanesini çok sevdi
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