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Giriş Tarihi: 5.12.2021 16:50 Son Güncelleme: 5.12.2021 16:59

Sivas’ta belediye başkanı ve diğer araçtaki kadının öldüğü kazadan dram çıktı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta belediye başkanı ve diğer araçtaki kadının öldüğü kazadan dram çıktı

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen ve İmranlı belediye Başkanı Murat Açıl ile diğer araçta bulunan Tuba Demir'in hayatını kaybettiği kazadan dram çıktı. Demir ailesinin Van'dan Ankara'ya yeni bir hayat kurmak için gittiklerini söyleyen aile büyükleri "Ankara'da evlerine eşyalarını bile yerleştirmişlerdi. Ama ne o evde oturmak ne de Ankara'da yaşamak nasip oldu. İki yavruları öksüz kaldı" dediler.

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında 29 Kasım Pazartesi günü meydana gelen ve İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve Betül Demir hayatını kaybederken kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor. Hastalarının refakati için memleketleri Van Erciş'ten Sivas'a gelen Demir ailesi ise ağır yaralı akrabalarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Kendilerinin ailece hem inşaat işçiliği hem de mevsimlik işçilik yaptıklarını belirten Mehmet Demir; "Kazada hayatını kaybeden kadın bizim gelinimizdi. Ankara'da ev kiralayıp eşyalarını yerleştirdik ve orada yaşamak için gidiyorlardı. Ama ne Ankara'da yaşamak ne de o evde oturmak nasip oldu. İki çocuk öksüz kaldı. Eşi ve çocuklarının tedavisi halen devam ediyor. 6 hastamız var artık her şeyi bıraktık onlardan gelecek tek iyi bir haberi bekliyoruz." dedi.

VALİ'YE TEŞEKKÜR!

Mehmet Demir Sivas Valisi Salih Ayhan'ın kendileriyle yakinen ilgilendiğini belirterek, "Ben hayatımda böyle bir yönetici görmedim. Bizim ülkemizde ilk defa bu kadar güzel bir yöneticiye denk geldim. Bize birçok kişi sosyal medya üzerinden ulaştı başsağlığı ve yaralılarımız için şifa diledi. Bizim maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacımız yok, kimseden bir şey de talep etmedik ama Sivas Valisi Salih Ayhan bizimle yakinen ilgilendi birleştirici davrandı. Bu tür zor durumlarda böyle insanların olması çok büyük şans kendisini çok takdir ettim. Biz bu şehirden ayrılırken kendisine makamında teşekkür edeceğim. Kazanın olduğu akşam hastaneye kendisi geldi ve ziyarette bulundu. Daha sonrasında Valilikte çalışan arkadaşlar hep bizimleydi hep bize yardım ettiler Vali bey sürekli bizimle iletişim halinde oldu Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

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Sivas’ta belediye başkanı ve diğer araçtaki kadının öldüğü kazadan dram çıktı
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