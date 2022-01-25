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Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:39 Son Güncelleme: 25.1.2022 15:55

Sivas'ta doğum yapan anne kangal ve yavrularını sobayla ısıttı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta doğum yapan anne kangal ve yavrularını sobayla ısıttı

Sivas'ta kangal köpeği çiftliği bulunan Cüneyt Çaylak, tipide doğum yapan anne kangal köpeği ve yavrularını ısıtmak için kulübeye soba kurdu. Yavru köpekleri sobayla ısıtan Cüneyt Çaylak'ın bu harekete sosyal medyada büyük takdir topladı.

Sivas'ın Kangal İlçesinde kangal köpeği yetiştiren Cüneyt Çaylak'ın köpeklerinden biri doğum yaptı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Cüneyt Çaylak, köpeğinin doğum yaptığını görünce öce köpek kulübesinin açık kalan yerlerini naylonla kapattı. Daha sonra yavru köpeklerin üşümemesi için kulübeye soba kuran Çaylak, yavru köpekleri bu şekilde ısıttı.

Sivas'ta doğum yapan anne kangal ve yavrularını sobayla ısıttı | Video

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan Cüneyt Çaylak'ın yürekleri ısıtan bu hareketi büyük takdir topladı.

"CEP TELEFONU BİLE DONUYOR"

Sivas'ta yıllardır böyle kış yaşamadıklarını belirten Cüneyt Çaylak, "Bu soğukta köpeklerimiz zor durumda kaldı. Kulübelerin üzeri karla kaplandı. Bazı köpeklerimizi kulübelerden çıkarıp kapalı alanlar hazırladık. Yeni doğan yavuzlarımızı buraya koyduk. Soba yakıp söyle ısıttık. Çok zor durumdayız. Dışarıda cep telefonu ile görüntü bile çekemiyoruz. Telefon donuyor. 1 metre ileriyi göremiyorsunuz." dedi.

Çaylak; "Şuan derdimiz sadece köpeklere yaşam alanı hazırlayıp onları rahat ettirmek" diye konuştu.

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Sivas'ta doğum yapan anne kangal ve yavrularını sobayla ısıttı
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