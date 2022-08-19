Sivas’ta eski enişteye kanlı pusu! Boşanan ablalarının geri döndüğü eniştelerini öldürdüler

Şarkışla ilçesinde yaşayan Cengiz Sarı, bir süre önce eşinden boşandı. Ancak eski eşi Gürün ilçesinden Şarkışla İlçesindeki eski kocasına geri döndü. Durumu öğrenen kayınbiraderler Murat ve Hilmi D, İstanbul'dan Sivas'a geldi. Kayınbiraderler eski enişteleri Cengiz Sarı'nın evinini önünde beklemeye başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akşam iş çıkışı evine dönen Cengiz Sarı kayınbiraderlerinin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Murat ve Hilmi D, kardeşler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşular Cengiz Sarı'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İh0bar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cengiz Sarı ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cengiz Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYINBİRADERLER KAYSERİ'DE YAKALANDI

Olaydan sonra otomobille kaçan Murat ve Hilmi D, kardeşler, Şarkışla İlçesi'nden Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne gitti. Buradan da Kayseri üzerinden İstanbul'a gitmeye çalışan kayınbiraderler, Kayseri girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı. Kayseri polisi tarafından gözaltına alınan kayınbiraderlerin suç aleti tabancayı ise yolda attıkları ortaya çıktı. Polis noktasında el swapları alınan ve araçlarında parmak izi çalışması yapılan Murat ve Hilmi D kardeşler, daha sonra Sivas Polisi'ne teslim edildi.