Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta eski enişteye kanlı pusu! Boşanan ablalarının geri döndüğü eniştelerini öldürdüler
Giriş Tarihi: 19.8.2022 00:12

Sivas’ta eski enişteye kanlı pusu! Boşanan ablalarının geri döndüğü eniştelerini öldürdüler

Sivas’ta ablalarının boşandığı kocasına tekrar dönmesine öfkelene iki kardeş, eski enişteleri Cengiz Sarı’ya pusu kurdu. Akşam saatlerinde işten evine dönen Cengiz Sarı, kayınbiraderlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta eski enişteye kanlı pusu! Boşanan ablalarının geri döndüğü eniştelerini öldürdüler

Şarkışla ilçesinde yaşayan Cengiz Sarı, bir süre önce eşinden boşandı. Ancak eski eşi Gürün ilçesinden Şarkışla İlçesindeki eski kocasına geri döndü. Durumu öğrenen kayınbiraderler Murat ve Hilmi D, İstanbul'dan Sivas'a geldi. Kayınbiraderler eski enişteleri Cengiz Sarı'nın evinini önünde beklemeye başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akşam iş çıkışı evine dönen Cengiz Sarı kayınbiraderlerinin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Murat ve Hilmi D, kardeşler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşular Cengiz Sarı'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İh0bar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cengiz Sarı ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cengiz Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYINBİRADERLER KAYSERİ'DE YAKALANDI

Olaydan sonra otomobille kaçan Murat ve Hilmi D, kardeşler, Şarkışla İlçesi'nden Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne gitti. Buradan da Kayseri üzerinden İstanbul'a gitmeye çalışan kayınbiraderler, Kayseri girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı. Kayseri polisi tarafından gözaltına alınan kayınbiraderlerin suç aleti tabancayı ise yolda attıkları ortaya çıktı. Polis noktasında el swapları alınan ve araçlarında parmak izi çalışması yapılan Murat ve Hilmi D kardeşler, daha sonra Sivas Polisi'ne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI canlı izle! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 18 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Son dakika: Türkiye Ukrayna arasında altyapı anlaşması!
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Demir Yumruk örgütünde “hakim sevgili” şoku! Örgüt liderinin telefonundan “Yasak aşk” yaşadığı hakim çıktı
Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2022 için gözler ÖSYM'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta eski enişteye kanlı pusu! Boşanan ablalarının geri döndüğü eniştelerini öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA