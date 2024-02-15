Sivas’ta feci kaza! Kaza yapan araç ters döndü: Yaralılar var

Kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 50 DS 591 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan yaralılar sürücü M.K. ile V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K., İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.