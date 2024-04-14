Sivas’ta kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...