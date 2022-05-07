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Giriş Tarihi: 7.5.2022 14:54 Son Güncelleme: 7.5.2022 15:11

Sivas’ta kaza: 1 ölü 2 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas’ta kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken iki kişide yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde Salih Aker'in kullandığı araca İmdat Dedecan (35) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri üst geçin ayaklarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Salih Aker ile eşi Leman Aker (59) ve diğer araç sürücüsü İmdat Dedecan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Salih Aker, ambulansla Sivas Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Salih Aker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas’ta kaza: 1 ölü 2 yaralı
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