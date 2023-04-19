Sivas’ta kaza: 1 ölü

Sivas'ın Kangal-Divriği karayolu Çetinkaya köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Divriği ilçesinden Kangal ilçesi istikametine giden G.C. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen A.K'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile araç içinde bulunan yolcular yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan A.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.