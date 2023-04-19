Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 19.4.2023 10:56 Son Güncelleme: 19.4.2023 11:15

Sivas’ta kaza: 1 ölü

Sivas’ın Kangal ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta kaza: 1 ölü

Sivas'ın Kangal-Divriği karayolu Çetinkaya köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Divriği ilçesinden Kangal ilçesi istikametine giden G.C. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen A.K'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile araç içinde bulunan yolcular yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan A.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas’ta kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA